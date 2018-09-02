В Москве завершилась гражданская панихида по Кобзону

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В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает с места событий корреспондент «Газеты.ru».

После выступлений гостей траурной церемонии и прощальных аплодисментов продолжительностью около семи минут ведущий мероприятия призвал присутствующих покинуть Концертный зал имени Чайковского, где проходила гражданская панихида, чтобы родственники покойного смогли наедине проститься с Кобзоном.

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Церемонию посетили многие государственные деятели, в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также многочисленные деятели российской культуры.

После того, как родные и близкие народного артиста попрощаются с ним, гроб с телом покойного будет доставлен на Востряковское кладбище в Москве.

«Газета.ru» вела онлайн-трансляцию прощания с артистом.