После слов сына Кобзона зал стоя аплодировал семь минут

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Сын народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона Андрей Кобзон в ходе церемонии прощания с певцом заявил, что его отец прожил безупречную жизнь, передает корреспондент «Газеты.ru».

Сын артиста отметил, что на похороны народного артиста пришли «лучшие люди страны».

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«Мой отец прожил безупречную жизнь. Сегодня нам оказали огромную честь лучшие люди нашей страны — президент, премьер, мэр, спасибо Вячеславу Володину за его неоценимую помощь...», — сказал Андрей Кобзон.

Также он заявил, что главным для его отца была любовь зрителей, и попросил проводить его отца аплодисментами.

«Самым главным для моего отца была любовь зрителей ... Прошу вас, давайте встанем и поаплодируем Иосифу Давыдовичу в последний раз», — призвал Андрей Кобзон.

По сообщению корреспондента «Газеты.ru», после просьбы сына Кобзона зал стоя аплодировал около семи минут, в то время как звучала запись песни «Мой путь» в исполнении Иосифа Кобзона. Подчеркивается, что многие не могли сдержать слез, а по окончании композиции прозвучали крики «Браво, браво».

«Газета.ru» ведет онлайн-трансляцию прощания с артистом.