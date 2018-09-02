Пугачева с Галкиным и Орбакайте приехала на прощание с Кобзоном

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Эстрадная певица Алла Пугачева приехала на прощание с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Сообщается, что вместе с ней прибыл ее супруг Максим Галкин и дочь Кристина Орбакайте.

В Москве проходит прощание с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, ушедшим из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. Певца, которого не стало после продолжительной борьбы с раком, похоронят на Востряковском кладбище.

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Причиной смерти Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Заболевание было диагностировано у певца еще в 2005 году, после чего ему был назначен курс лечения в одной из зарубежных клиник.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с траурного мероприятия.