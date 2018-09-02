Володин отметил вклад Кобзона в улучшение отношения к Госдуме

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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин посетил траурную церемонию в Концертном зале имени Чайковского в Москве, где в данные минуты прощаются с народным артистом СССР, депутатом Государственной Думы России Иосифом Кобзоном, передает корреспондент «Газеты.ru».

Володин отметил как профессиональные, так и человеческие качества Кобзона, а также подчеркнул, что певец многое сделал для формирования позитивного имиджа Госдумы.

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«Кобзон делал многое, чтобы отношение к Госдуме было положительным. Он был очень мужественным, цельным человеком. Нам важно, чтобы его память жила. Мы сделаем все, чтобы ваше имя было всегда с нами, Иосиф Давыдович», — сказал Володин.

«Газета.ru» ведет онлайн-трансляцию прощания с артистом.