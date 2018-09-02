Путин прибыл на церемонию прощания с Кобзоном

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава государства возложил цветы к гробу артиста, после чего подошел к его супруге. В их разговоре также принимают участие Валентина Терешкова, сын и дочь артиста.

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В Москве проходит прощание с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, ушедшим из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. Певца, которого не стало после продолжительной борьбы с раком, похоронят на Востряковском кладбище.

Ппричиной смерти Иосифа Давыдовича назвали четвертую стадия рака. Известно, что заболевание было диагностировано еще в 2005 году.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.