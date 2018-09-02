Бабкина пришла на церемонию прощания с Кобзоном

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Певица и художественный руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина посетила церемонию прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Иосиф Давыдович всегда был на высоте нашей культуры. Для меня лично это огромная потеря. Вечная ему память и слава в веках. Прости нас всех, если мы не сумели продлить твой земной путь», — сказала Бабкина.

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В Москве проходит прощание с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, ушедшим из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. Певца, которого не стало после продолжительной борьбы с раком, похоронят на Востряковском кладбище.

Бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Михаил Давыдов заявил, что причиной смерти Иосифа Давыдовича стала четвертая стадия рака. Известно, что страшное заболевание было диагностировано депутату Госдумы еще в 2005 году.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.