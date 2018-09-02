Яна Чурикова, Александр Маршал и Игорь Николаев пришли проститься с Кобзоном

На церемонию прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном пришли телеведущая Яна Чурикова, певец Александр Маршал и композитор Игорь Николаев, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В Москве проходит прощание с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, ушедшим из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. Певца, которого не стало после продолжительной борьбы с раком, похоронят на Востряковском кладбище.

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Бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Михаил Давыдов заявил, что причиной смерти Иосифа Давыдовича стала четвертая стадия рака. Известно, что страшное заболевание было диагностировано депутату Госдумы еще в 2005 году.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.