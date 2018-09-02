Терешкова и Леонов выступили на похоронах Кобзона

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Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и советский космонавт Алексей Леонов выступили со сцены во время церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, передает с места событий корреспондент «Газеты.ru».

Первая женщина-космонавт, выступая на сцене, не смогла сдержать слез.

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«Мы не представляем космодром без Иосифа Давыдовича. Он был по-настоящему преданным и любящим другом. Это огромная утрата не только для нас, семьи и близких, но и для всей страны», — сказала Терешкова.

Леонов согласился с коллегой, заявив, что не знает тех, кто смог бы заменить Кобзона.

«Я не знаю, чего в нем было больше — певца, артиста, депутата... Мы не представляем, кто сейчас может встать на его место — чтобы с таких пониманием происходящего в стране и мире донести это до людей музыкой», — добавил Леонов.

«Газета.ru» ведет онлайн-трансляцию прощания с артистом.