Шойгу прибыл на церемонию прощания с Кобзоном

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на церемонию прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В Москве проходит прощание с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, ушедшим из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. Певца, которого не стало после продолжительной борьбы с раком, похоронят на Востряковском кладбище.

Реклама

Бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Михаил Давыдов заявил, что причиной смерти Иосифа Давыдовича стала четвертая стадия рака. Известно, что страшное заболевание было диагностировано депутату Госдумы еще в 2005-м, и уже вскоре его прооперировали в одной из клиник Германии. Начиная с 2009-го народный артист страны находился под постоянным наблюдением врачей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.