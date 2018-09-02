Прохор Шаляпин приехал проститься с Иосифом Кобзоном

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Певец Прохор Шаляпин прибыл в Концертный зал имени Чайковского в Москве, где в данные минуты проходит церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной Думы России Иосифом Кобзоном, передает с места событий корреспондент «Газеты.ru».

Певец приехал на церемонию прощания с букетом белых лилий.

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Также среди прибывших на церемонию прощания с народным артистом СССР была замечена Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая супруга супруга советского и российского актера и режиссера Армена Джигарханяна.

Ранее сообщалось, что в Москве началась церемония прощания с Иосифом Кобзоном.

«Газета.ru» ведет онлайн-трансляцию прощания с артистом.