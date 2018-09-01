Дмитрий Крымов уходит из «Школы драматического искусства»

Режиссер Дмитрий Крымов объявил о своем уходе из театра «Школа драматического искусства» (ШДИ), где он занимал пост руководителя одной из лабораторий. Данное сообщение опубликовано на сайте Крымова.

«Я должен сказать вам, что я ухожу из театра. Из театра «Школа драматического искусства», — написал Крымов.

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Режиссер не стал объяснять причины своего ухода, однако процитировал слова писателя Андрея Синявского с процесса 1966 года об антисоветской агитации: «у меня с советской властью разногласия чисто стилистические».

Директор ШДИ Ольга Соколова уточнила, что Крымов подал заявление об уходе по собственному желанию, передает РИА «Новости». Она отметила, что театр продолжит показывать спектакли режиссера, а сам Крымов будет работать в ШДИ до 31 октября.

Ранее сообщалось, что ШДИ посвятит Кириллу Серебренникову спектакль «Бесприданница» в постановке Крымова.