Полиция застрелила звезду «Скорой помощи»

В Лос-Анджелесе полицейские застрелили звезду сериала «Скорая помощь» Ванесу Маркес в ее собственном доме, куда их вызвали удостовериться в том, что с женщиной все в порядке. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

По имеющимся данным, у 49-летней актрисы, страдавшей от ряда болезней и психических расстройств, произошел припадок. Прибывшие по вызову полицейские полтора часа безуспешно уговаривали актрису поехать в больницу. Затем она схватила в руки игрушечный пистолет, который полицейские приняли за настоящий и выстрелили в женщину.

Реклама

В полиции рассказали, что двое правоохранителей выстрелили в Маркес, в ее тело попала как минимум одна пуля. Актрису доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть.

Ванеса Маркес наиболее известна по роли медсестры Венди Голдман из популярного сериала «Скорая помощь».