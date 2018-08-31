Билл Клинтон и Стиви Уандер выступят на похоронах Ареты Франклин

В Детройте (США) 31 августа проходит прощание с «королевой соула» Аретой Франклин, сообщает USA Today.

Близкие Ареты Франклин заранее подчеркнули, что шестичасовое мероприятие, которое проходит сейчас, будет церковной службой, а не шоу. Тем не менее и среди спикеров, и среди выступающих будет много известных всему миру имен.

Реклама

Так, в церкви с прощальным словом выступит экс-президент США Билл Клинтон, песни для собравшихся исполнят Стиви Уандер, Ариана Гранде и другие.

Улицы напротив Храма Великой милости в Детройте украшены очередью розовых «кадиллаков» — об этих автомобилях пела Франклин в своей известной песне Freeway of Love. Такой «кадиллак» доставил ее этим утром в церковь.

Арета Франклин скончалась 16 августа от рака поджелудочной железы. В начале этой недели гроб Ареты Франклин был выставлен в Музее афроамериканской истории в Детройте для прощания с поклонниками.