Эминем внезапно выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс) без предварительных анонсов выпустил новый альбом «Kamikaze». Об этом он сообщил в своем твиттере.

Альбом «Kamikaze» стал вторым за последние два года и десятым в карьере рэпера.

В записи альбома приняли участие канадская певица Джесси Рейез, продюсер Пол Розенберг, рэпер Джойнер Лукас, а одним из исполнительных продюсеров выступил Dr. Dre.

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Альбом состоит из 13 песен, последний трек «Venom» стал саундтреком к одноименному фильму, который выйдет в ноябре 2018 года.

Изображенный на обложке реактивный самолет дает отсылку к обложке альбома группы Beastie Boys «Licensed to Ill» 1986 года.



Ранее сообщалось, что Эминем превзошел сам себя в скорости чтения рэпа.