Умер Гэри Фридрих

В возрасте 75 лет скончался Гэри Фридрих, который является одним их создателей комиксов Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, автор комиксов умер из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.

Фридрих прославился сериями комиксов про «Сына сатаны» и «Призрачного гонщика». Он начал свою работу над комиксами в начале 1960-х. После сотрудничества с Marvel он также участвовал в работе над комиксами «Сержант Фьюри и его ревущая команда», а также «Монстр Франкенштейна».

Ранее сообщалось, что американский писатель и художник комиксов Стив Дитко умер в возрасте 90 лет. Он был найден мертвым в своей квартире.