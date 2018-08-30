Врач назвал причину смерти Кобзона

Певец Иосиф Кобзон во время выступления на фестивале в Юрмале, 2009 год Ints Kalnins/Reuters

Бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Михаил Давыдов заявил, что причиной смерти певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Кобзон лечился от рака 15 лет.

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Он также подчеркнул, что смерть Кобзона является «колоссальной трагедией».

Ранее сообщалось, что стало известно новое место прощания с Иосифом Кобзоном.

Как отмечалось, прощание с Кобзоном пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского