Врач назвал причину смерти Кобзона

Бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Михаил Давыдов заявил, что причиной смерти певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Кобзон лечился от рака 15 лет.

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Он также подчеркнул, что смерть Кобзона является «колоссальной трагедией».

Ранее сообщалось, что стало известно новое место прощания с Иосифом Кобзоном.

Как отмечалось, прощание с Кобзоном пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского