Умер Пол Тейлор

В Нью-Йорке скончался хореограф Пол Тейлор, сообщает New York Times.

Представительница Танцевальной компании Пола Тейлора Лиза Лабрадо рассказала, что причиной смерти 88-летнего танцора стал отказ почек.

Карьера Пола Тейлора в современном танце длилась более шестидесяти лет, начавшись в 1950-х. Экспериментируя с жанром, он создавал танцевальные партии для Марты Грэм и Джорджа Баланчина. В собственной танцевальной труппе Тейлора работали такие прославленные танцовщицы, как Пина Бауш и Твайла Тарп.

Тейлор продолжал самостоятельно выходить на сцену до ранних 1970-х, после этого сконцентрировавшись на хореографии. Он стал проводить в Нью-Йорке ежегодные «Сезоны Тейлора», как правило, занимая крупные площадки и приглашая в программу лучших танцоров и постановщиков мира.