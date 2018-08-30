Дуэйн Джонсон сыграет первого короля Гавайев

Американский актер Дуэйн Джонсон, также известный под псевдонимом Скала, исполнит роль первого короля Гавайев Камеамеа I в фильме «Король» режиссера Роберта Земекиса. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что сценарий к новому фильму пишет Рэндалл Уоллес, который работал в том числе над исторической драмой «Храброе сердце» про национального шотландского героя Уильяма Уолласа.

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В издании отмечают, что киностудия описывает «Короля» как «потрясающий исторический эпос», который будет основан на реальных исторических событиях.

Ранее студия Universal опубликовала финальный трейлер фильма «Небоскреб» с Джонсоном.