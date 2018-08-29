Победитель «классического Евровидения» рассказал, как его поздравил Путин
Победитель конкурса молодых академических музыкантов Eurovision Young Musicians 16-летний Иван Бессонов рассказал, что президент страны Владимир Путин поздравил его с победой. Об этом пишут «Известия».
По словам Бессонова, поздравительная телеграмма от главы государства стала для него большой неожиданностью.
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«Он (Владимир Путин. — Газета.Ru) поздравил меня с победой в конкурсе, пожелал дальнейших успехов, здоровья и подписался: «Владимир Путин», — сказал Бессонов.
Он добавил, что 1 сентября получит из рук российского лидера грамоту.
Ранее отец Бессонова прокомментировал его достижение. По его словам, молодой человек готовился к этому выступлению, как и к любому концерту.