Imagine Dragons дадут концерт в Москве

Американская инди-рок группа Imagine Dragons 29 августа споет на спортивной арене «Лужников». Об этом сообщается на сайте комплекса.

Как отмечается, члены группы объясняют свою популярность текстами песен, в которых говорится о переживаниях, знакомых каждому человеку. По словам фронтмена Дэна Рейнольдса, во время каждого шоу участники Imagine Dragons стараются придумать что-нибудь новое, чтобы удивить своих поклонников.

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«Столпы американского инди-рока возвращаются в Москву с грандиозным шоу на стадионе «Лужники», — подчеркивается в пресс-релизе.

Также уточняется, что на концерте выступит британская группа The Vaccines.

Ранее сообщалось, что песня рок-группы «Believer» вошла в топ-10 самых популярных песен в России за 2017 год.