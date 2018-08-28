Поклонники Ареты Франклин выстроились в многочасовую очередь к ее гробу

Скорбящие фанаты выстроились в многочасовую очередь к гробу Ареты Франклин, выставленному в Музее афроамериканской истории в Детройте. Из динамиков снаружи здания раздаются песни легенды соула.

Умершая лежит в открытом гробу, ее одели в пышное красное платье и красные туфли.

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Как сообщает Reuters, доступ к телу будет открыт для всех желающих в течение двух дней. После вход будет закрыт, а прощание семьи и похороны пройдут 31 августа.

Арета Франклин умерла 16 августа в возрасте 76 лет после долгой борьбы с раком поджелудочной железы. Она скончалась в Детройте, где начинала свою карьеру в качестве исполнительницы госпелов в церкви.