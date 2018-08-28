Умер Тоомас Креэн

Эстонский актер театра и кино, артист Эстонского государственного кукольного театра Тоомас Креэн скончался, сообщает НСН.

Тоомасу Креэну было 59 лет. По информации «Известий», он скончался еще 26 августа, однако известно об этом стало только сейчас. Причину смерти близкие артиста пока не раскрывают.

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Окончил Таллинскую государственную консерваторию по специальности «режиссер». Долгие годы играл на сцене Эстонского кукольного театра. Российскому телезрителю Тоомас Креэн знаком по сериалам «Убойная сила» и «Исаев».

12 августа стало известно о смерти еще одного актера, сыгравшего в «Убойной силе» — Анатолия Узденского.