Нина Русланова выписана из больницы

Актрису Нина Русланова выписали из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на дочь актрисы Олесю Русланову.

«Сейчас Нина Ивановна дома и чувствует себя прекрасно», — пояснила Русланова.

На прошлой неделе дочь артистки рассказала, что актриса проходит плановую госпитализацию, которую проходит в межсезонье.

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По данным СМИ, Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем. Как отмечается, актриса испытывала сильные боли почти сутки.

В июне этого года в прессе появилась информация о том, что Русланова была экстренно госпитализирована с открытой раной головы. Женщина сильно ударилась головой в своей квартире.