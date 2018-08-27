Нина Русланова выписана из больницы
Актрису Нина Русланова выписали из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на дочь актрисы Олесю Русланову.
«Сейчас Нина Ивановна дома и чувствует себя прекрасно», — пояснила Русланова.
На прошлой неделе дочь артистки рассказала, что актриса проходит плановую госпитализацию, которую проходит в межсезонье.
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По данным СМИ, Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем. Как отмечается, актриса испытывала сильные боли почти сутки.
В июне этого года в прессе появилась информация о том, что Русланова была экстренно госпитализирована с открытой раной головы. Женщина сильно ударилась головой в своей квартире.