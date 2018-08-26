Умер Нил Саймон

Американский драматург Нил Саймон скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на его представителя.

Телеканал Fox News со ссылкой на друга драматурга Билла Эванса сообщает, что Саймон умер в больнице от осложнений пневмонии.

Нил Саймон является многократным обладателем премии «Тони», обладателем премии «Золотой глобус» за сценарий к фильму «До свидания, дорогая». За пьесу «Затерявшиеся в Йонкерсе» в 1991 году он получил премию Drama Desk Award, премию «Тони», а также Пулитцеровскую премию за лучшее драматическое произведение. Также написал сценарии к фильмам «Билокси блюз» и «Привычка жениться».