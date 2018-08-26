Кардиолог: похоже, София Ротару пережила ишемическую атаку

Кардиолог, врач высшей категории Тамара Огиева рассказала сайту kp.ru, что певица София Ротару могла пережить ишемическую атаку.

По словам специалиста, духота, усталость и физические нагрузки во время концертов могли привести к резкому повышению давления, спазмам сосудов головы и шеи.

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«Это состояние называется ишемической атакой. И весьма часто случается у гипертоников и в обычной жизни», — рассказала Огиева.

Она подчеркнула, что паниковать по этому поводу не нужно, однако такое состояние является «недвусмысленным звонком», указывающим на необходимость лечения сосудов.

Ранее София Ротару рассказала о своем состоянии после экстренной госпитализации.