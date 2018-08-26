Медики рассказали про обморок и потерю памяти Ротару

Медсестра из уфимской клиники, куда была доставлена певица София Ротару, рассказала подробности о состоянии эстрадной артистки, передает сайт kp.ru.

«Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей», — рассказала медсестра.

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По ее словам, позднее Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение.

«У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо», — сказала она.

Однако певицу все же решили оставить на несколько дней, чтобы «не рисковать».

Ранее концертный директор рассказал, что у Ротару поднялось артериальное давление.