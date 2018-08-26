Лиам Галлахер схватил свою девушку за горло в ночном клубе

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Oasis Лиам Галлахер схватил свою девушку Дебби Гвизер за горло во время ссоры в ночном клубе Лондона. Об этом пишет таблоид The Sun.

По данным издания, сначала Галлахер и Гвизер отрицали произошедшее, однако впоследствии было опубликовано видео инцидента. Музыкант и его партнер в данный момент не комментировали ссору.

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Представитель Гвизер назвала кадры инцидента «шокирующими». Она отметила, что в данный момент неизвестно, что происходит на видео, но подчеркнула, что домашнее насилие может коснуться каждого.

Бывший детектив, к которому обратился таблоид, заявил, что Галлахера могли бы арестовать за такой поступок, если бы его свидетелями были полицейские.

Ранее сообщалось, что Лиам Галлахер предложил брату Ноэлу возродить Oasis.