Лайма Вайкуле объяснила слова об отказе ехать в Крым

Певица Лайма Вайкуле обвинила СМИ в искажении ее слов о Крыме. Об этом сообщает НТВ.

«Когда меня спросили: «Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым», — я ответила: «Нам запрещено», — сказала Вайкуле.

По ее словам, она не имеет ничего против крымчан.

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Она также добавила, что сможет выступить на полуострове, если Латвия отменит соответствующий запрет.

Вайкуле подчеркнула, что не стоит ее «втягивать» в политику.

Ранее директор певицы Алексей Яковлев прокомментировал заявление руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при управлении МВД по Москве Александра Хаминского о планируемой проверке деятельности Вайкуле.