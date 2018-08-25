Доминик Монаган сыграет в новых «Звездных войнах»

Актер Доминик Монаган сыграет в новом эпизоде «Звездных войн». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Монаган принял участие в съемках фильма «Звездные войны: Эпизод IX».

Как отмечается, режиссер саги Джей Джей Абрамс и Монаган вновь поработали вместе после сериала «Остаться в живых».

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Ранее сообщалось, что Кэрри Фишер появится в новых «Звездных войнах».

Как отмечалось, героиня умершей в 2016 году актрисы Кэрри Фишер принцесса Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звездных войн».