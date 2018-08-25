Sony прокомментировала сообщения о подделке альбома Майкла Джексона

Компания Sony Music опровергла информацию о том, что лейбл в суде признал подделку нескольких песен на посмертном альбоме Майкла Джексона. Об этом сообщает Variety.

По словам юриста компании Зиа Модаббера, Sony не признавала того, что эти песни исполнял не Майкл Джексон.

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Он также добавил, что на слушаниях по данному вопросу не было вынесено никаких постановлений.

Ранее СМИ сообщили, что лейбл Sony Music Entertainment признал, что несколько песен на посмертном альбома Майкла Джексона были записаны другим вокалистом.