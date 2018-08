Посмертный альбом Майкла Джексона оказался подделкой

Лейбл Sony Music Entertainment признал, что несколько песен на посмертном альбома Майкла Джексона были записаны другим вокалистом.

Как сообщает портал EDM, представители компании в суде рассказали, что песни Breaking News, Keep Your Head Up и Monster были спеты Джейсоном Малачи.

Посмертный альбом Майкла Джексона Michael вышел в 2010-м, через год после его смерти.

Суд в отношении лейбла начался еще в 2014 году после иска фанатов, заподозривших подделку. Тогда представители компании уверяли, что все песни на пластинке исполнил сам Джексон. Решение суда о дальнейшей судьбе релиза будет известно в течение 90 дней.

В середине июля врач Майкла Джексона рассказал, что отец звезды химически кастрировал сына для получения лучшего голоса.