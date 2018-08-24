Ангела Меркель спела с грузинским хором свою любимую песню

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель находится в Грузии, где ее принимают с песнями и подарками.

Как сообщает RT, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время торжественного ужина в Тбилиси вручил Ангеле Меркель картину XVII века, пропавшую из музея Дрездена после окончания Второй мировой войны. Это картина якобы в 1945 году исчезла из Дрезденского музея и была передана в СССР.

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Каким образом картина оказалась после этого у грузинского правительства, неизвестно.

Позже грузинский ансамбль «Швидкаца» исполнил вместе с Меркель ее любимую немецкую народную песню Wir lieben die Sturme («Мы любим бурю»). Запись выступления ансамбль опубликовал на YouTube.

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