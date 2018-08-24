Отец победителя «классического Евровидения»: для нас это просто концерт

Отец победителя конкурса молодых академических музыкантов Eurovision Young Musicians Ивана Бессонова прокомментировал его достижение в беседе с РИА «Новости».

По словам Алексея Бессонова, молодой человек готовился к этому выступлению, как и к любому концерту. «Для нас неприемлемо понятие «конкурс», так как это никак не связано с музыкой, для нас это просто концерт… Невозможно своим выступлением представлять страну, музыка представляет только саму себя», — поделился Бессонов-старший.

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Он также отметил, что по прибытии домой Иван продолжит давать концерты, но прежде всего сосредоточится на учебе. «У Ивана есть и будут концерты, но в меру, так как ребенок должен учиться», — заключил Бессонов.

Ранее стало известно, что победителем конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, также известного как «классическое Евровидение», впервые стал 16-летний пианист из России Иван Бессонов. Всего на соревнование в шотландском Эдинбурге приехали музыканты из 18 стран.