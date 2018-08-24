Американцы нашли трагический смысл в меме с Агутиным

Пользователи социального новостного сайта Reddit расценили популярный мем с российским певцом и музыкантом Леонидом Агутиным как символ неприятности.

На фотографии Агутин запечатлен в тот момент, когда он готовится с силой нажать на кнопку перед ним. Данный снимок был сделан во время его участия в шоу «Голос».

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Пользователь Reddit добавил букву F под кнопкой и подписал картинку: «Когда мир услышал трагические новости».

Газета «Известия» отмечает, что буквой F англоязычные пользователи интернета выражают сочувствие. Однако авторы портала Know Your Meme утверждают, что букву F пишут, когда выражают намеренно фальшивое, ироничное сочувствие.

Ранее сообщалось, что Агутин будет одним и наставников шоу «Голос. 60+».