СМИ: Нину Русланову госпитализировали

В Москве госпитализировали актрису Нину Русланову. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Как отмечается, актриса испытывала сильные боли почти сутки.

Народная артистка России Нина Русланова за свою карьеру сыграла в 146 фильмах. В частности, актриса сыграла в картинах «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце» и «Зимняя вишня».

Ранее сообщалось, что российская танцовщица Анастасия Волочкова была экстренно госпитализирована.