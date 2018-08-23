Стивен Сигал сможет петь на российских корпоративах

Актер Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в городе Электросталь Московской области, сообщает life.ru.

Налоговая инспекция Электростали зарегистрировала Сигала в качестве ИП, а официальный представитель актера Анар Рейбанд подтвердил это.

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По словам Рейбанда, в России актер намерен заняться записью и выпуском музыкальных произведений. Также он готов рассмотреть и возможность выступления в России на частных корпоративах в качестве музыканта или ведущего. Рейбанд отметил, что пока на российских корпоративах Сигал не пел. «Понимания, сколько может стоить его выступление, пока нет. Всн будет зависеть от места, времени, даты и затраченных усилий», — пояснил он.

Ранее в Лос-Анджелесе (США) прокуратура начала проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах в адрес актера Стивена Сигала.