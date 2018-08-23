На режиссера «Города грехов» подали в суд

Продюсер Сергей Беспалов подал в суд на американского режиссера Роберта Родригеса за то, что тот якобы виновен в задержках во время съемок фильма «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», которые привели к перерасходу средств. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, иск был подан в Высший суд Калифорнии 20 августа. Речь идет о перерасходе $20 млн. Согласно поданному исковому заявлению, во время съемок режиссер нарушил множество доверенностей, что и привело к выходу за рамки бюджета кинофильма.

Ранее американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что компания Харви Вайнштейна не выплатила ему более $4 млн. Режиссер требует отчисления за фильмы «Грайндхаус» в размере $300 тыс., «Бесславных ублюдков» ($575 тыс.), «Джанго освобожденного» ($1,25 млн) и «Омерзительную восьмерку» (около $2,5 млн).