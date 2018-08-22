Названа дата премьеры нового фильма режиссера «Властелина колец»

Режиссер «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон представит свой новый фильм на кинофестивале в Лондоне в октябре этого года Об этом сообщает Associated Press.

По данным организаторов фестиваля, картина Джексона «They Shall Not Grow Old» («Они не состарятся») будет показана 16 октября, меньше чем за месяц до исполнения столетия с окончания первой мировой войны.

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Отмечается, что при создании киноленты режиссер использовал эксклюзивные материалы из киноархива лондонского Имперского военного музея. Для создания фильма также использовались современные цифровые технологии. Кроме того, архивные кадры раскрашивались вручную.

По словам Джексона, он хотел, чтобы герои фильма «прошли сквозь туман времени» и стали частью современного мира.

Ранее сообщалось, что Джексон снимает документальный фильм о Первой мировой войне.