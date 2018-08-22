Умерла Барбара Харрис

Американская актриса Барбара Харрис умерла в возрасте 83 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на близкую подругу актрисы.

Уточняется, что Харрис скончалась в хосписе штата Аризона от рака легких.

Свою карьеру начала на театральных сценах Чикаго в подростковом возрасте. Там она познакомилась со своим мужем, режиссером Полом Силлсом, благодаря которому в 1961 году дебютировала на Бродвее.

В 1965 году Харрис дебютировала на большом экране в фильме «Тысяча клоунов», за роль в котором она была номинирована на «Золотой глобус». В дальнейшем актриса еще трижды выдвигалась на эту премию за свои роли в картинах «Нэшвилл» (1975), «Семейный заговор» (1976) и «Чумовая пятница» (1976). Так же успешной стала её роль в драме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?» в 1971 году, которая принесла ей номинацию на премию Американской киноакадемии.