Дэнни Бойл ушел с должности режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде

Британец Дэнни Бойл покинул пост режиссера нового фильма об «агенте 007» Джеймсе Бонде. Об этом сообщается в заявлении в официальном аккаунте «агента 007» в твиттере.

По имеющимся данным, решение Бойла было связано с творческими разногласиями.

«Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг сегодня объявили, что из-за творческих разногласий Дэнни Бойл решил не снимать Bond 25», — говорится в заявлении в официальном твиттере персонажа Бондианы.

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На данный момент нет информации о том, кто займет место британского режиссера.

Ранее сообщалось, что по сценарию нового фильма о Джеймсе Бонде Джерард Батлер и Гари Олдман спасут президента России.