Дэвиду Аркетту досталась главная роль в фильме про мафиози

Американский актер Дэвид Аркетт, наиболее известный по фильмам «Крик», «Гонщики» и «Людоед», сыграет главную роль в фильме «Апалачин». Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, режиссером инди-драмы станет Дэнни Абекейзер, сценаристом — Джон Карло. В основу сюжета легли реальные события, которые произошли в 1957 году. В Апалачине находилось поместье гангстера Джозефа Барбары, куда съехались мафиози из Америки, Италии и Канады. Аркетт сыграет местного полицейского, которому удается сорвать планы бандитов.

Ранее сообщалось, что главную роль в сериале «Бэтвумен», который будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн, исполнит австралийская актриса Руби Роуз.