Комедию про Крымский мост по сценарию Симоньян покажут осенью

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Режиссер Тигран Кеосаян осенью представит в российских кинотеатрах романтическую комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!», сообщает портал «Крымский мост».

В Сети опубликован трейлер нового фильма. В центре сюжета — стройка в Керченском проливе и жизнь приезжих строителей и местных жителей, которую она изменила.

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По словам сценаристки картины, журналистки Маргариты Симоньян, это фильм о любви. «Еще до того, как я начала писать сценарий, мы несколько раз приезжали на мост, чтобы посмотреть, познакомиться с людьми, поговорить. Некоторые стали прототипами героев фильма. Например, образ Михалыча — капитана катера — полностью списан с человека со стройки», — поделилась она.

Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла. В фильме снялись Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Лариса Малеванная, другие актеры и настоящие крымчане.

Премьера картины «Крымский мост. Сделано с любовью!» состоится 1 ноября 2018 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Строительство Крымского моста, соединяющего Крым и Краснодарский край, было завершено в 2018 году.