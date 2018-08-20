Андрей Мягков рассказал о состоянии своей жены после инсульта

Советский и российский актер Андрей Мягков рассказал о состоянии здоровья своей супруги, народной артистки России Анастасии Вознесенской, сообщает «Пятый канал».

Он опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что женщину парализовало после инсульта, перенесенного пять лет назад.

Реклама

«Передайте, пожалуйста всем, кто волнуется, большое спасибо. Анастасия Валентиновна, слава богу, здорова. Все в порядке. Никаких отклонений нет. Все в порядке, чувствует себя хорошо», — уверил журналистов Мягков.

О том, что 75-летняя народная артистка прикована к постели, ранее рассказали соседи пары. Они сообщили, что актриса долгое время страдала от сахарного диабета, после чего произошел инсульт, якобы обездвиживший ее. Знакомые Мягкова и Вознесенской утверждают, что сам артист не хочет просить помощи у посторонних.

Инсульт у Анастасии Вознесенской случился в 2013 году перед выходом на сцену, где она должна была сыграть роль в спектакле «Белый кролик». В паре с Вознесенской в постановке участвовал и Андрей Мягков. После этого актер оставил театр, и спектакль сняли с репертуара.