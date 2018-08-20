Жертва Харви Вайнштейна Азия Ардженто сама оказалась в центре секс-скандала

Итальянскую актрису и режиссера Азию Ардженто, одной из первых обвинившую продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, теперь саму обвиняют в харрасменте.

Как сообщает The New York Times, уже после скандала вокруг Вайнштейна Ардженто выплатила $380 тыс. актеру и рок-музыканту Джимми Беннетту, обвинившего ее в приставаниях. По словам Беннетта, Ардженто домогалась его в калифорнийском отеле, когда ему было всего 17 лет, тогда как возраст согласия в Калифорнии начинается с 18 лет. Самой Ардженто тогда было 37 лет.

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Анонимный источник послал изданию ряд документов, среди которых были заявление об обвинении актрисы, договор между сторонами и селфи, которое пара сделала в постели.

Также журналисты получили переписку представителей Ардженто и Беннетта, в которой компенсацию адвокаты молодого человека называли «помощью» молодому актеру, после случая в отеле столкнувшемуся с эмоциональными проблемами. Травма, утверждает представитель Беннетта, отразилась на его способности работать и доходе.

Пока Азия Ардженто никак не прокомментировала публикацию.