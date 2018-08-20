Собянин назвал фильмы Кончаловского национальным достоянием

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 81-летием народного артиста РСФСР, режиссера Андрея Кончаловского.

В поздравлении, опубликованном на сайте столичного градоначальника, в частности, говорится: «Вы принадлежите к плеяде выдающихся мастеров искусства, чьи произведения являются национальным достоянием». Собянин отметил и полюбившиеся миллионам зрителей фильмы Кончаловского, и его сценические постановки, добавляющие «яркие краски в театральную палитру Москвы и других культурных столиц мира».

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве в писательской семье Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской. Его фильм «Романс о влюбленных» получил Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах, а кинопоэма «Сибириада» удостоилась специального приза жюри на Каннском кинофестивале. Всего написал более 30 сценариев и снял около 30 фильмов.​