«Живой» Гомер испугал создателя «Симпсонов»

Реалистичная 3D-копия Гомера Симпсона, одного из главных героев мультсериала для взрослых «Симпсоны», испугала автора анимационного шоу — Мэтта Грейнинга.

Корреспонденты TMZ застали Грейнинга в аэропорту Лос-Анджелеса и показали ему виртуальную скульптуру художника Мигеля Васкеса. «Так я и представлял Гомера в самых страшных ночных кошмарах», — посмеялся Грейнинг, сказав также, что произведение искусства может стать заделом для нового фильма о Симпсонах.

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Автор трехмерного Гомера Симпсона ранее также представлял аналогичную модель другого популярного мультгероя — Губки Боба.

Ранее стало известно, что студия Fox работает над сиквелом полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино».