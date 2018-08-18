Успенского похоронили на Троекуровском кладбище

Детского писателя Эдуарда Успенского похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища рядом с композитором Владимиром Шаинским и писателем Владимиром Войновичем, передает агентство городских новостей «Москва».

Писателя провожали десятки людей с цветами, рядом с могилой были установлены большие траурные венки.

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Отпевание Успенского прошло в Храме Спаса Нерукотворного на Сетуни.

Ранее сообщалось, что в московском Центральном доме литераторов закончилась церемония прощания с детским писателем Эдуардом Успенским. В церемонии прощания приняли участия несколько десятков человек. Они проводили Успенского продолжительными аплодисментами.