В Москве завершилась церемония прощания с Успенским

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В московском Центральном доме литераторов закончилась церемония прощания с детским писателем Эдуардом Успенским, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Согласно имеющейся информации, в церемонии прощания приняли участия несколько десятков человек. Они проводили Успенского продолжительными аплодисментами.

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Уточняется, что среди тех, кто пришел проститься с детским писателем, были телеведущий Леонид Якубович, поэт Юрий Энтин, писатель Алла Гербер и другие.

Ранее сообщалось, что в Центральном доме литераторов началась церемония прощания с детским писателем Эдуардом Успенским. Несмотря на известность автора «Крокодила Гены и его друзей» и «Каникул в Простоквашино», на церемонию прощания пришло мало людей.