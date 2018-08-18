Майкл Кейн раскрыл секрет фильма «Начало»
Британский актер и обладатель двух премий «Оскар» Майкл Кейн дал комментарий по поводу неясности финальной сцены фильма «Начало» Кристофера Нолана. Об этом пишет Time.
Как отмечается, сцена, завершающая кинофильм, долго приводила зрителей в замешательство, поскольку они не могли понять, где проходит граница между сном и явью.
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По словам Кейна, он задал Нолану соответствующий вопрос.
«Постарайтесь понять: те моменты, где есть мой герой — реальность, а те моменты, где его нет, — сон», — пояснил Кейн.
Уточняется, что финальная сцена картины является реальностью.
Ранее сообщалось, что Кейн отказался от работы с режиссером Вуди Алленом.