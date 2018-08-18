Стала известна дата похорон Ареты Франклин

Похороны соул-певицы Ареты Франклин пройдут в американском городе Детройт 31 августа. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, прощание с певицей пройдет 28-29 августа в Музее африканской истории Чарльза Райта.

Как отмечается, Франклин будет похоронена на кладбище Вудлаун.

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Ранее СМИ сообщили, что панихида по Арете Франклин пройдет с открытым гробом и песнями.

16 августа стало известно, что «королева соула» Арета Франклин скончалась в возрасте 76 лет.